ASML NV Aktie

1 159,80EUR -23,80EUR -2,01%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

23.01.2026 13:30:23

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Euro belassen. Aktuelle Veränderungen in der Architektur von DRAM-Speicherchips ähnelten dem Wandel hin zur GAA-Technologie bei Logikchips; sie ermöglichten höhere Verarbeitungskapazitäten der Chips, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ASML sei dies auf den ersten Blick negativ, da dann etwas weniger Einsatz von Lithographie notwendig sei. Der Branchenausrüster könne dies aber durch die Einführung von High-NA-EUV-Logikchips - der neuesten Mikrochip-Generation - mehr als kompensieren. Diese werden mit den fortschrittlichen Lithographie-Anlagen von ASML hergestellt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 400,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 166,60 € 		Abst. Kursziel*:
20,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 159,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

