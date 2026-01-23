ASML NV Aktie
|1 159,80EUR
|-23,80EUR
|-2,01%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Euro belassen. Aktuelle Veränderungen in der Architektur von DRAM-Speicherchips ähnelten dem Wandel hin zur GAA-Technologie bei Logikchips; sie ermöglichten höhere Verarbeitungskapazitäten der Chips, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ASML sei dies auf den ersten Blick negativ, da dann etwas weniger Einsatz von Lithographie notwendig sei. Der Branchenausrüster könne dies aber durch die Einführung von High-NA-EUV-Logikchips - der neuesten Mikrochip-Generation - mehr als kompensieren. Diese werden mit den fortschrittlichen Lithographie-Anlagen von ASML hergestellt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 400,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 166,60 €
|
Abst. Kursziel*:
20,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 159,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)