Grand City Properties Aktie

9,33EUR 0,04EUR 0,43%
Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

26.01.2026 08:19:40

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,35 € 		Abst. Kursziel*:
44,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,69%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

Analysen zu Grand City Properties S.A.

08:19 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Grand City Properties S.A. 9,33 0,43% Grand City Properties S.A.

