Deutsche Börse Aktie

212,30EUR -1,70EUR -0,79%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

23.01.2026 15:03:01

Deutsche Börse Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
210,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
212,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

