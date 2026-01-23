Deutsche Börse Aktie
|212,30EUR
|-1,70EUR
|-0,79%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
210,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
212,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
