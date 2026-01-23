FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel./niw/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ



