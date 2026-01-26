Vestas Wind Systems A-S Aktie
|24,42EUR
|0,30EUR
|1,24%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta drückte den Papieren des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen am Sonntagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Gupta sieht sich im Vergleich mit dem jüngsten Konsens für das vierte Quartal etwas optimistischer. Vestas legt am 5. Februar seine Zahlen vor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
179,35 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|24,28
|0,66%
