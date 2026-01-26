NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta drückte den Papieren des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen am Sonntagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Gupta sieht sich im Vergleich mit dem jüngsten Konsens für das vierte Quartal etwas optimistischer. Vestas legt am 5. Februar seine Zahlen vor./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT



