UBS Aktie
|40,39EUR
|0,31EUR
|0,77%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 37 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Schweizer Bank zähle im laufenden Jahr zu seinen Branchenfavoriten, schrieb Joseph Dickerson am Sonntagabend in seinem Ausblick. Die Stimmung im heimischen Kapitalmarkt scheine gedreht zu haben, und der Einfluss von Reformen bei Kapitalmaßnahmen sollte einen deutlich geringeren Einfluss auf die harte Kernkapitalquote (CET1) haben als bisher erwartet. Dazu sei die Bewertung im globalen Branchenvergleich attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.01.26
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Verluste in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|40,34
|0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:48
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|07:20
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:52
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|23.01.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.