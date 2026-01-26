UBS Aktie

26.01.2026 06:46:04

UBS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 37 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Schweizer Bank zähle im laufenden Jahr zu seinen Branchenfavoriten, schrieb Joseph Dickerson am Sonntagabend in seinem Ausblick. Die Stimmung im heimischen Kapitalmarkt scheine gedreht zu haben, und der Einfluss von Reformen bei Kapitalmaßnahmen sollte einen deutlich geringeren Einfluss auf die harte Kernkapitalquote (CET1) haben als bisher erwartet. Dazu sei die Bewertung im globalen Branchenvergleich attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:46 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 UBS Underweight Barclays Capital
12.01.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
