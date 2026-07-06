easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das vom Billigflieger nun akzeptierte, fünfte Kaufgebot des US-Investors Castlelake mache eine Übernahme für 690 Pence je Aktie wahrscheinlicher, schrieb Ruairi Cullinane am Montag. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 558 Pence sei bereits eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 eingepreist gewesen. Sein fairer Wert im Szenario ohne Übernahme läge hingegen bei nur 431 Pence./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
6,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
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|AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert (dpa-AFX)
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|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Easyjet gesucht (Dow Jones)
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05.07.26
|EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake (Financial Times)
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01.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence (dpa-AFX)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence (dpa-AFX)
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26.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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25.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)