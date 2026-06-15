Enel Aktie
|9,75EUR
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,69%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
9,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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