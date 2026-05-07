Enel Aktie
|9,69EUR
|-0,12EUR
|-1,18%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 erreicht werden sollen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger dürfte sich in den kommenden Monaten vor allem auf Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen richten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,71 €
|
Abst. Kursziel*:
7,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Analysen zu Enel S.p.A.
|20:50
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:49
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
