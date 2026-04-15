Enel Aktie
|9,74EUR
|-0,13EUR
|-1,28%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der Überschuss der Italiener dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken sein, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Energieversorgers./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,83 €
|
Abst. Kursziel*:
1,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,65%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Analysen zu Enel S.p.A.
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
