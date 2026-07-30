NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Energiekonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Italiener sei solide. Seine Erwartungen seien vor allem im Strom-Einzelhandel und der Stromerzeugung übertroffen worden, aber auch die Steuern seien niedriger./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.