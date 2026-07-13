Enel Aktie

10,17EUR 0,03EUR 0,34%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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13.07.2026 11:36:11

Enel Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn gemacht haben, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Zahlen. Im Fokus dürfte außerdem das regulatorische und politische Umfeld in Italien stehen./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10,16 € 		Abst. Kursziel*:
-1,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,63%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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