Enel Aktie
|10,17EUR
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn gemacht haben, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Zahlen. Im Fokus dürfte außerdem das regulatorische und politische Umfeld in Italien stehen./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,16 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,56%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
10,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,63%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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