Enel Aktie

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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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30.07.2026 21:01:24

Enel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Endesa ausgenommen lägen die Ergebnisse des Energiekonzerns im Erwartungsrahmen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe eine Anhebung der Prognose an das obere Ende der ursprünglichen Spanne zur Folge, was er als konservativ ansieht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,87 € 		Abst. Kursziel*:
5,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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