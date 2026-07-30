NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Endesa ausgenommen lägen die Ergebnisse des Energiekonzerns im Erwartungsrahmen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe eine Anhebung der Prognose an das obere Ende der ursprünglichen Spanne zur Folge, was er als konservativ ansieht./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BST



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