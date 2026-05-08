Enel Aktie
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Ölkonzern habe eine solide Performance abgeliefert und sei damit auf gutem Weg mit Blick auf die bestätigten Jahresziele, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,71 €
|
Abst. Kursziel*:
9,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
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