Enel Aktie

9,61EUR -0,08EUR -0,80%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 12:33:29

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen wichen aber nicht wesentlich von den Konsenserwartungen ab./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,67 € 		Abst. Kursziel*:
-3,86%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,26%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten