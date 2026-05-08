Enel Aktie
|9,61EUR
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen wichen aber nicht wesentlich von den Konsenserwartungen ab./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,26%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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