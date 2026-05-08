NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen wichen aber nicht wesentlich von den Konsenserwartungen ab./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.