FedEx Aktie
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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften das langfristige Margenpotenzial im Kerngeschäft (Paketversand) des Logistikkonzerns stärken, schrieb Brandon Oglenski am Montag in seinem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 450,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 351,68
|
Abst. Kursziel*:
27,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 354,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,00%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
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