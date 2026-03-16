FedEx Aktie

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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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16.03.2026 10:55:59

FedEx Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften das langfristige Margenpotenzial im Kerngeschäft (Paketversand) des Logistikkonzerns stärken, schrieb Brandon Oglenski am Montag in seinem Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 351,68 		Abst. Kursziel*:
27,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 354,32 		Abst. Kursziel aktuell:
27,00%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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