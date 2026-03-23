FedEx Aktie
|313,00EUR
|2,95EUR
|0,95%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 479,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 358,85
|
Abst. Kursziel*:
33,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 358,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,48%
|
Analyst Name::
Richa Harnain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
20.03.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.03.26
|FedEx-Aktie überzeugt: Umbaufortschritte treiben Ergebnisse nach oben (dpa-AFX)
|
20.03.26