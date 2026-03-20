FedEx Aktie
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|9,43%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
20.03.2026 10:30:40
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 369 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger hob nach dem starken dritten Geschäftsquartal am Freitag seine Schätzungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 405,00
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 356,11
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Abst. Kursziel*:
13,73%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 356,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
|
Analyst Name::
Jordan Alliger
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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