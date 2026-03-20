FedEx Aktie
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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt besser als gedacht ausgefallen, schrieb Brandon Oglenski am Freitag. Der Ausblick erscheine konservativ, auch wenn der Druck durch Treibstoffpreise in Betracht gezogen werden müsse./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
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Unternehmen:
FedEx Corp.
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 450,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 356,11
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Abst. Kursziel*:
26,37%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 356,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
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KGV*:
-
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