FedEx Aktie

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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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20.03.2026 11:05:05

FedEx Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt besser als gedacht ausgefallen, schrieb Brandon Oglenski am Freitag. Der Ausblick erscheine konservativ, auch wenn der Druck durch Treibstoffpreise in Betracht gezogen werden müsse./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 356,11 		Abst. Kursziel*:
26,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 356,11 		Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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