Fresenius Aktie
|46,49EUR
|-0,12EUR
|-0,26%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
06.08.2026 06:56:02
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,56 €
|
Abst. Kursziel*:
18,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen geht die Puste aus - Fresenius sehr fest (Dow Jones)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP 2: Fresenius hebt nach starkem Quartal Jahresprognose an - Kurssprung (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,49
|-0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.