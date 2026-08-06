LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT



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