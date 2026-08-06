Fresenius Aktie

47,53EUR 0,92EUR 1,97%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 09:50:11

Fresenius SECo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,40 € 		Abst. Kursziel*:
21,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
09:50 Fresenius Overweight Barclays Capital
06:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,53 1,97% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Aktuelle Aktienanalysen

10:44 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:44 Verbund Sell UBS AG
10:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Fraport Hold Deutsche Bank AG
09:51 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:50 DHL Group Overweight Barclays Capital
09:50 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:50 Fresenius Overweight Barclays Capital
09:49 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
09:49 Michelin Equal Weight Barclays Capital
09:48 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
09:47 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
09:44 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
09:43 Scout24 Buy UBS AG
09:40 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
09:39 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Basler Buy Warburg Research
09:12 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:09 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:01 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:01 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:00 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:56 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
08:55 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:54 Scout24 Outperform Bernstein Research
08:54 Rheinmetall Buy UBS AG
08:54 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
08:37 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen