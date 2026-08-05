Fresenius Aktie
|46,94EUR
|2,60EUR
|5,86%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
05.08.2026 10:25:10
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
56,60 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
46,92 €
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Abst. Kursziel*:
20,63%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
46,94 €
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Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
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Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse