FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 40 Euro je Aktie belassen. Der Medizinkonzern habe starke operative Kennziffern präsentiert, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe vor allem die Tochter Vamed mit einem fru?heren Eintritt in die Gewinnzone als gedacht. Der erhöhte Jahresausblick erscheine immer noch eher konservativ./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 09:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 09:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.