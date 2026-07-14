Hapag-Lloyd Aktie

127,20EUR 3,20EUR 2,58%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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14.07.2026 09:42:36

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
127,20 € 		Abst. Kursziel*:
-44,97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
127,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-44,97%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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