NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST



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