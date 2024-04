FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Henkel von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 74 auf 85 Euro je Aktie angehoben. Im Bereich Consumer Brands mache Henkel gute Fortschritte, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im historischen Vergleich außergewöhnlich niedrige Bewertung der Aktie spiegele eine zu hohe Skepsis des Kapitalmarkts gegenüber der Strategie in diesem Bereich wider. Der Anfang Mai anstehende Bericht zum ersten Quartal sollte untermauern, dass sich hier die negative Mengenentwicklung dem Ende nähere und damit das Investorenvertrauen stärken./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 14:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 15:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.