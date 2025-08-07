Henkel vz. Aktie

68,64EUR 1,62EUR 2,42%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

07.08.2025 12:55:39

Henkel vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers verdeutlichten eine quartalsweise Verbesserung der Absatzmengen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mengen- und organisches Umsatzwachstum entsprächen den Konsensschätzungen. Dennoch sei Henkel vorsichtig für das zweite Halbjahr und habe wegen des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds die Umsatzprognosenspanne gekappt. Der Konsens liege zugleich aber bereits am unteren Ende der alten Spanne./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
67,14 € 		Abst. Kursziel*:
27,91%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
68,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,12%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

