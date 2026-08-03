HENSOLDT Aktie
|84,86EUR
|5,04EUR
|6,31%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - insgesamt gut ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Attraktivität des Anlagehintergrunds und habe ihn veranlasst, seine Schätzungen etwas zu erhöhen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|Verdoppelter Auftragseingang verpufft: HENSOLDT-Aktie dreht nach Zahlen ins Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|85,14
|6,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG