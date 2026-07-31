HENSOLDT Aktie
|79,94EUR
|-3,72EUR
|-4,45%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
31.07.2026 10:33:49
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Ben Brown äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv über die dank der Auftragslage "leicht über den Erwartungen" liegenden Quartalszahlen und die bekräftigten Jahresziele./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,16 €
|
Abst. Kursziel*:
17,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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