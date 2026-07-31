NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Ben Brown äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv über die dank der Auftragslage "leicht über den Erwartungen" liegenden Quartalszahlen und die bekräftigten Jahresziele./ck/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.