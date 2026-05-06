HENSOLDT Aktie
|79,94EUR
|-0,92EUR
|-1,14%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. David H Perry sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem ersten Quartal im Erwartungsrahmen. Deutsche Verteidigungsaktien wirkten als Gruppe attraktiv, doch er sieht mehr Aufwärtspotenzial bei Renk und Rheinmetall./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,46 €
|
Abst. Kursziel*:
5,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,33%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
06:34
|Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT starts financial year 2026 with record order intake and rising profitability (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT startet mit Rekord-Auftragseingang und steigender Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
05.05.26
|Ausblick: HENSOLDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)