HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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06.05.2026 09:12:09

HENSOLDT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. David H Perry sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem ersten Quartal im Erwartungsrahmen. Deutsche Verteidigungsaktien wirkten als Gruppe attraktiv, doch er sieht mehr Aufwärtspotenzial bei Renk und Rheinmetall./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,46 € 		Abst. Kursziel*:
5,64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,33%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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