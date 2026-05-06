NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. David H Perry sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem ersten Quartal im Erwartungsrahmen. Deutsche Verteidigungsaktien wirkten als Gruppe attraktiv, doch er sieht mehr Aufwärtspotenzial bei Renk und Rheinmetall./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:56 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.