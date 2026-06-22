Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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22.06.2026 08:19:08

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Renaissance des Marktes für Hauptprozessoren (CPU) kristallisiere sich als zweite Triebfeder für die Nachfrage im Leistungshalbleiter-Bereich neben Grafik- und Bildbearbeitungs-Chips (GPU) heraus, schrieb David Dai in seiner jüngsten Einschätzung. Davon sollte insbesondere Infineon profitieren, aber auch der japanische Branchenkollege Renesas. Für beide Unternehmen gewinne das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Bedeutung als bisher von den Investoren wahrgenommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81,01 € 		Abst. Kursziel*:
25,91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
85,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,70%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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