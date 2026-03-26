NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzvorstand Sven Schneider positiv zu den Geschäftsaussichten für 2026 geäußert, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schneider habe zudem darauf hingewiesen, dass die ab Anfang April geplanten Preiserhöhungen im Ausblick noch nicht berücksichtigt seien. Der Experte sieht das als einen Hinweis, dass Infineon die Umsatz- und Margenziele anheben könnte. Unter dem Strich sieht er die Aktie nun noch positiver als bisher./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT





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