Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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26.03.2026 20:55:39

Infineon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzvorstand Sven Schneider positiv zu den Geschäftsaussichten für 2026 geäußert, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schneider habe zudem darauf hingewiesen, dass die ab Anfang April geplanten Preiserhöhungen im Ausblick noch nicht berücksichtigt seien. Der Experte sieht das als einen Hinweis, dass Infineon die Umsatz- und Margenziele anheben könnte. Unter dem Strich sieht er die Aktie nun noch positiver als bisher./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,75 € 		Abst. Kursziel*:
23,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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