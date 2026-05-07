Infineon Aktie

59,15EUR -0,43EUR -0,72%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.05.2026 12:22:11

Infineon Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktien nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal ihrem davor guten Lauf Tribut gezollt hätten, gebe es immer noch viel Grund zur Freude, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Der angehobene Jahresausblick lasse ein Schlussquartal deutlich über den üblichen saisonalen Trends erwarten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,26 € 		Abst. Kursziel*:
14,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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