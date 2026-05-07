FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktien nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal ihrem davor guten Lauf Tribut gezollt hätten, gebe es immer noch viel Grund zur Freude, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Der angehobene Jahresausblick lasse ein Schlussquartal deutlich über den üblichen saisonalen Trends erwarten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET





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