Infineon Aktie
|60,00EUR
|1,20EUR
|2,04%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ziel von Infineon, die KI-Erlöse im Jahr 2027 auf 2,5 Milliarden Euro zu steigern, hält die Expertin für konservativ./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
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Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,92 €
|
Abst. Kursziel*:
16,82%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
60,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
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KGV*:
-
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