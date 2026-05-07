Infineon Aktie

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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.05.2026 15:45:39

Infineon Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 47 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Power-Halbleiter für den Einsatz im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz blieben der zentrale Wachstumstreiber, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
60,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
59,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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