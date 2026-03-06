Infineon Aktie

40,42EUR -1,84EUR -4,35%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 07:36:33

Infineon Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst jedoch drei Risiken, die zunächst das Kurspotenzial einschränken. Als Erstes nennt er in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und zunehmender Konkurrenzdruck durch Player vor Ort. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42,96 € 		Abst. Kursziel*:
4,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten