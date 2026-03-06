Infineon Aktie
|40,42EUR
|-1,84EUR
|-4,35%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst jedoch drei Risiken, die zunächst das Kurspotenzial einschränken. Als Erstes nennt er in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und zunehmender Konkurrenzdruck durch Player vor Ort. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,96 €
|
Abst. Kursziel*:
4,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
