Infineon Aktie
|83,72EUR
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|6,55%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
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Unternehmen:
Infineon AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
96,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,80 €
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Abst. Kursziel*:
21,83%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
83,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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