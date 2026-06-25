Infineon Aktie

83,72EUR 5,15EUR 6,55%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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25.06.2026 06:20:11

Infineon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78,80 € 		Abst. Kursziel*:
21,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
83,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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