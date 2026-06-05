FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Die Tochter IAG Loyalty der Airline-Holding habe in den vergangenen drei Jahren den aktiven Kundenstamm um rund 13 Prozent per annum gesteigert und strebe mittelfristig einen operativen Gewinn von einer Milliarde Euro an, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr 2025 darstelle, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das darin implizierte Wachstum von über 10 Prozent liege klar über seiner bisherigen Prognose von 5 Prozent. Die Ziele würden durch das kapitalarme Geschäftsmodell und deutliche Wettbewerbsvorteile untermauert, wobei das Segment eine hohe operative Marge von mehr als 18 Prozent erziele und nur minimale Investitionen erfordere./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET



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