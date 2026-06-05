International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Die Tochter IAG Loyalty der Airline-Holding habe in den vergangenen drei Jahren den aktiven Kundenstamm um rund 13 Prozent per annum gesteigert und strebe mittelfristig einen operativen Gewinn von einer Milliarde Euro an, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr 2025 darstelle, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das darin implizierte Wachstum von über 10 Prozent liege klar über seiner bisherigen Prognose von 5 Prozent. Die Ziele würden durch das kapitalarme Geschäftsmodell und deutliche Wettbewerbsvorteile untermauert, wobei das Segment eine hohe operative Marge von mehr als 18 Prozent erziele und nur minimale Investitionen erfordere./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
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Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,60 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
4,18 £
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Abst. Kursziel*:
9,97%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
4,19 £
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Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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