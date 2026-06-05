AB InBev Aktie

67,86EUR 0,00EUR 0,00%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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05.06.2026 13:14:10

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,78 € 		Abst. Kursziel*:
31,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07.05.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,66 0,00% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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13:14 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
12:37 Oracle Buy Deutsche Bank AG
12:36 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
12:34 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
12:33 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:32 Bayer Buy UBS AG
12:31 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:43 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09:42 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:42 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
09:42 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
09:40 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
09:39 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:39 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:39 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:22 Infineon Hold Warburg Research
07:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy UBS AG
04.06.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
04.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.06.26 Broadcom Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Remy Cointreau Sell UBS AG
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