AB InBev Aktie
|67,86EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,78 €
|
Abst. Kursziel*:
31,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
|
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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|13:14
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:14
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,66
|0,00%
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|12:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:31
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:40
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
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|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
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|04.06.26
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|Bernstein Research
|04.06.26
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|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
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|04.06.26
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