Volvo AB Aktie
|29,55EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
29,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
325,80 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,68
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:40
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:39
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Remy Cointreau Sell
|UBS AG
|04.06.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.