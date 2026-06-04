Broadcom Aktie

350,20EUR -64,10EUR -15,47%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.06.2026 15:00:23

Broadcom Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Broadcom von 430 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal präsentiert und auch der Ausblick auf das dritte sei solide, doch die lediglich bekräftigten langfristigen KI-Ziele seien etwas enttäuschend, schrieb Ross Seymore am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Den Kursrückschlag sieht er als Kaufgelegenheit./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET




-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------



NNNN

NNNN


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Buy
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 515,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 410,28 		Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 407,13 		Abst. Kursziel aktuell:
26,50%
Analyst Name::
Ross Seymore 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten