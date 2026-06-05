Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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05.06.2026 12:33:50

Givaudan Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3 600,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
2 879,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
25,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
2 871,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25,39%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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