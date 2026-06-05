Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Zahlen aus. Mit 58 Jets habe der Flugzeugbauer mehr ausgeliefert als in den beiden Vormonaten. Im April seien es 47 gewesen und im März 46./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 217,42
|
Abst. Kursziel*:
35,68%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 217,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,68%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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04.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar (dpa-AFX)
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|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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