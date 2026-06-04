Remy Cointreau Aktie

41,02EUR 3,72EUR 9,97%
Remy Cointreau für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883206 / ISIN: FR0000130395

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Watchlist
>
04.06.2026 11:07:15

Remy Cointreau Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Remy Cointreau mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Sell" belassen. Überraschend gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und der Ausblick auf 2027 sprächen für steigende Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag nach der Bilanz. Den Umbauplan des Spirituosenkonzerns nannte er mutig. Dank der Dividendenkürzung blieben die Franzosen beim Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis unter 3,5./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Remy Cointreau S.A. Sell
Unternehmen:
Remy Cointreau S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
41,32 € 		Abst. Kursziel*:
-15,30%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
41,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,68%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Remy Cointreau S.A.

mehr Nachrichten