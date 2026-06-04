Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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04.06.2026 15:09:59

Broadcom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon attestierte dem Chipkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Quartal, aber einen gemischten Ausblick,. Für 2027 sei die KI-bezogene Prognose nämlich nur bestätigt worden. Nach ihrer Rally könnten die Aktien vorerst eine Pause einlegen, aber 2027 werde die Geschichte wieder interessant./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 03:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 03:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Outperform
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 406,10 		Abst. Kursziel*:
35,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 407,13 		Abst. Kursziel aktuell:
35,09%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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