Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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05.06.2026 13:14:39

Diageo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2230 Pence auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,92 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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