RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Rückschlag böten die Aktien der Essener dasselbe Wachstum zu einem günstigeren Preis, schrieb Ahmed Farman am Donnerstagabend. Er rechnet mit einer Gewinnsteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent per annum bis 2029./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
63,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
55,90 €
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Abst. Kursziel*:
12,70%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
55,82 €
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Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
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Analyst Name::
Ahmed Farman
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KGV*:
-
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