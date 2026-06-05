Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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05.06.2026 09:39:21

Vestas Wind Systems A-S Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 240 auf 210 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
173,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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