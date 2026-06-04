Scout24 Aktie

74,30EUR 2,20EUR 3,05%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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04.06.2026 10:13:19

Scout24 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,30 € 		Abst. Kursziel*:
41,32%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
74,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,32%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

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mehr Analysen
10:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
14.05.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 Scout24 Buy UBS AG
13.05.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Scout24 74,15 2,84% Scout24

Aktuelle Aktienanalysen

10:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:04 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10:03 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:39 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
09:29 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Neutral UBS AG
06:57 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
06:49 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Kaufen DZ BANK
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
03.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
03.06.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
03.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 Inditex Buy UBS AG
03.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
03.06.26 Apple Neutral UBS AG
03.06.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Danone Buy UBS AG
03.06.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 Fresenius Buy UBS AG
03.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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