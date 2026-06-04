Scout24 Aktie
|74,30EUR
|2,20EUR
|3,05%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,30 €
|
Abst. Kursziel*:
41,32%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
74,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,32%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
03.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|10:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|74,15
|2,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:57
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|03.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research