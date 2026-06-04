FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht der Spanier./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET



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