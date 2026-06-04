Inditex Aktie
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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
04.06.2026 10:04:02
Inditex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht der Spanier./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,74 €
|
Abst. Kursziel*:
9,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,76 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9,57%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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