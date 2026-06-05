Rolls-Royce Aktie
|14,66EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rolls-Royce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12,58 £
|
Abst. Kursziel*:
27,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
06:00
|Blow for UK nuclear industry as parts of key project outsourced to South Korea (Financial Times)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
01.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)