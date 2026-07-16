JCDecaux Aktie
|22,34EUR
|1,02EUR
|4,78%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,30 €
|
Abst. Kursziel*:
40,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|22,56
|5,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:04
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG