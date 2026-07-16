JCDecaux Aktie

22,34EUR 1,02EUR 4,78%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 13:01:45

JCDecaux Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,30 € 		Abst. Kursziel*:
40,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
13:01 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 22,56 5,82% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

13:13 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Dürr Outperform Bernstein Research
13:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:01 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:59 BBVA Neutral UBS AG
12:58 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
12:57 Nemetschek Sell UBS AG
12:40 Verbund Sell Deutsche Bank AG
12:36 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
12:35 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
12:34 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:33 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:20 Schaeffler Neutral UBS AG
11:06 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:05 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 ASML NV Outperform Bernstein Research
10:09 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10:07 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:06 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:04 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:02 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:01 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10:00 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:25 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:24 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:24 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:23 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:20 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 ABB Market-Perform Bernstein Research
08:26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:04 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07:38 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
15.07.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
15.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.07.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
15.07.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen